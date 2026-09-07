PAMTE ŠTA SE DOGODILO U RATNOM PAKLU: Hrvati i muslimani stigli u Beograd da se oproste od Ratka Mladića

NA današnji poslednji ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu stigao je ogroman broj ljudi, a među njima bilo je i Hrvata i muslimana koji su želeli da odaju poštu čoveku za kojeg tvrde da im je tokom ratnih godina pomogao da izvuku živu glavu.

Foto: N.Skenderija

Tokom rata preko srpske teritorije na Vlašiću generalovom odlukom spaseno je čak 40.000 Hrvata iz Travnika, među kojima je bilo i 800 boraca HBO-a.

Uz njih hiljade muslimanskih civila je izvučeno iz sigurne smrti.

Danas uprkos svim pritiscima i medijskoj histeriji na desetine hiljada ljudi kojima je spasio živote, stigli su u Beograd.

24sedam.rs