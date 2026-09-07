Politika

PAMTE ŠTA SE DOGODILO U RATNOM PAKLU: Hrvati i muslimani stigli u Beograd da se oproste od Ratka Mladića

24sedam.rs

07. 09. 2026. u 20:44

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NA današnji poslednji ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu stigao je ogroman broj ljudi, a među njima bilo je i Hrvata i muslimana koji su želeli da odaju poštu čoveku za kojeg tvrde da im je tokom ratnih godina pomogao da izvuku živu glavu.

ПАМТЕ ШТА СЕ ДОГОДИЛО У РАТНОМ ПАКЛУ: Хрвати и муслимани стигли у Београд да се опросте од Ратка Младића

Foto: N.Skenderija

Tokom rata preko srpske teritorije na Vlašiću generalovom odlukom spaseno je čak 40.000 Hrvata iz Travnika, među kojima je bilo i 800 boraca HBO-a.

Uz njih hiljade muslimanskih civila je izvučeno iz sigurne smrti.

Danas uprkos svim pritiscima i medijskoj histeriji na desetine hiljada ljudi kojima je spasio živote, stigli su u Beograd.

24sedam.rs

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