PAMTE ŠTA SE DOGODILO U RATNOM PAKLU: Hrvati i muslimani stigli u Beograd da se oproste od Ratka Mladića
NA današnji poslednji ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu stigao je ogroman broj ljudi, a među njima bilo je i Hrvata i muslimana koji su želeli da odaju poštu čoveku za kojeg tvrde da im je tokom ratnih godina pomogao da izvuku živu glavu.
Tokom rata preko srpske teritorije na Vlašiću generalovom odlukom spaseno je čak 40.000 Hrvata iz Travnika, među kojima je bilo i 800 boraca HBO-a.
Uz njih hiljade muslimanskih civila je izvučeno iz sigurne smrti.
Danas uprkos svim pritiscima i medijskoj histeriji na desetine hiljada ljudi kojima je spasio živote, stigli su u Beograd.
24sedam.rs
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