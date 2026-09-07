ISTORIJSKA PROMENA: Svet od 2027. ukida prestupne sekunde

MEĐUNARODNE organizacije nameravaju da konačno odvoje standard svetskog vremena od fizičke rotacije Zemlje, pišu mediji.

Foto: EPA/Ian Longsdon

Kako su novinari podsetili, istorijski gledano, svetsko vreme je bilo vezano za kretanje Zemlje. Međutim, kako je tehnologija napredovala, stvoreni su atomski satovi koji broje sekunde na osnovu vibracija atoma cezijuma.

U članku se napominje da se, zbog stalno promenljive rotacije planete, ova dva vremenska standarda neizbežno razilaze. Prestupne sekunde su izmišljene da bi se sprečilo ovo neslaganje između dva načina merenja vremena. Od 1972. godine dodato je 27 prestupnih sekundi.

Autor članka je napomenuo da je neočekivano ubrzanje Zemljine rotacije, po prvi put u istoriji, postavilo naučnike pred zadatak da oduzmu jednu sekundu od Koordinisanog univerzalnog vremena (UTC). Međutim, „negativna“ sekunda se pokazala kao kritična pretnja modernoj tehnologiji.

Prema rečima stručnjaka, prisilno preskakanje sekunde u digitalnim sistemima moglo bi dovesti do sistemskih grešaka u satelitskoj navigaciji, telekomunikacijama, elektroenergetskim mrežama i finansijskim tržištima.

U članku se naglašava da delegati Generalne konferencije o tegovima i merama u oktobru planiraju da potpuno napuste praksu sinhronizacije kako bi izbegli rizik od tehnološkog kolapsa. Prema inicijativi, upotreba prestupnih sekundi prestaće 20. maja 2027. Umesto toga, atomsko vreme će se postepeno udaljavati od Zemljine rotacije, a jaz bi se na kraju mogao proširiti na sat vremena.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari