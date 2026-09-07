Mbape: Ove godine mogu da osvojim Zlatnu loptu, ispisao sam istoriju na Svetskom prvenstvu

Fudbaler Real Madrida i kapiten reprezentacije Francuske Kilijan Mbape izjavio je danas da ove godine može da osvoji "Zlatnu loptu" za najboljeg fudbalera sveta, istakavši da je letos ispisao istoriju na Svetskom prvenstvu.

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"Kada igrate za najbolji klub na svetu, ljudi vas prirodno povezuju sa takvim priznanjima, kako timskim, tako i individualnim. Mnogi ljudi na ulici razgovaraju sa mnom o 'Zlatnoj lopti' i pominju me kao mogućeg pobednika - to je nagrada o kojoj svaki igrač rado govori. Ovog leta sam ispisao istoriju u najvažnijem sportskom takmičenju, ali videćemo šta će biti. Osećam da je ovo dobra godina za to, ali ima još dosta vremena, a ljudi su slobodni da glasaju za onoga koga smatraju najboljim na svetu", rekao je Mbape, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da sebe uvek smatra najboljim na svetu, ali da će konačan sud dati novinari koji će glasati za "Zlatnu loptu".

"To je veoma lična stvar, svako ima svoje mišljenje. Neki možda misle da sam najbolji na svetu, dok drugi tako ne misle. Ne smatram da svi moraju da misle kao ja. Naravno, mislim da bi ova godina mogla biti dobra za osvajanje 'Zlatne lopte', ali kao što sam već rekao, novinari su ti koji će glasati", izjavio je francuski fudbaler.

Mbape je ove godine postigao 10 golova na Svetskom prvenstvu pa je tako sa 22 pogotka postao najbolji strelac u istoriji Mundijala.

Francuski fudbaler je najbliže osvajanju "Zlatne lopte" bio 2023. godine, kada je završio kao trećeplasirani u izboru.

