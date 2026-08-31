JESTE LI VI PLENUM ILI ŽENE U CRNOM? Vođa blokadera sa Pravnog u naletu ludila govori sve najgore o generalu Mladiću (VIDEO)

VOĐA plenuma Pravnog fakulteta Filip Mališić na vest o smrti generala Ratka Mladića govori da je on zločinac i da nije nikakav junak.

šajkača šajkača/instagram/printskrin

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Plenum je izgleda preuzeo podmladak „Žena u crnom“.

- On nije nikakav ratni heroj, on je počinio genocid nad narodom u BiH - izjavio je ovaj vođa blokadera.

Inače, ozloglašene "Žene u crnom", najveći pobornici nezavisnog Kosova i ukidanja Republike Srpske, danas su od stranih donacija koje im uplaćuju podružnice CIA i drugih zapadnih agencija, donirale ogroman novac studentima.

Time su potvrdili izrazito antisrpski karakter studentskih protesta.

Vođe protesta oduševljeno su pozdravili "Žene u crnom" i obećali da će istrajati u ispunjavanju vrednosti za koje se zajednički zalažu.

Podsetimo, najava blokadera da će pokušati da spreče ili blokiraju sahranu Ratka Mladića predstavlja ne samo sramotan i blamntan obračun sa neistomišljenicima, već duboko zadiranje u jedno od najosetljivijih pitanja, pravo porodice da dostojanstveno isprati svog preminulog člana.

Bez obzira na političke stavove ili odnos prema Ratku Mladiću, sahrana je privatni i porodični čin. Groblje nije mesto za političke obračune, niti bi bilo čije poslednje počivalište trebalo da postane prostor za demonstraciju sile i zastrašivanje.

(24 sedam)