HRVATI I BLOKADERI KUJU NOVI PAKLENI PLAN ZA SRBIJU! Evo šta spremaju u izbornoj noći (VIDEO)

BLOKADERI su se po zna koji put na sraman način udružili sa Hrvatima u pokušajima rušenja sopstvene zemlje, pa su tako sada počeli unapred da optužuju predsednika Aleksandra Vučića za izbornu krađu, otvoreno prizivajući prolivanje krvi.

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Tako je voditelj kanala jednog od najostrašćenijih antisrpskih medija, hrvatskog Večernjeg lista, zajedno sa ideologom blokadera sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Milivojem Bešlinom i Anom Lalić Hegediš, perjanicom blokaderko-antisrpskog "pokreta" u našoj zemlji, pozvao narod naše zemlje da izađe na ulice i nasilno preuzme vlast.

Najpre je Bešlin istakao kako su ovo možda najvažniji izbori u Srbiji od pada Slobodana Miloševića.

- Pre svega zbog toga što se autokratije ne ruše na uobičajenim izborima. Dakle, problem s autokratijom je što nemate onaj normalni ciklus smenjivosti vlasti. Dakle, jednim normalnim, mirnim putem - rekao je on.

Zatim se voditelj obratio Lalićki.

- Koleginice Lalić, da li vi verujete da je vlast spremna u izbornoj noći priznati poraz ili će se ta stvar rešavati na neki drugi način? Možda izlaskom ljudi na ulice? - glasilo je njegovo skandalozno pitanje.

Usledio je još skandalozniji odgovor ove blokaderke.

- Saglasna sam sa Milivojem da to zapravo najviše zavisi od samih izbornih rezultata, odnosno kolika će biti razlika između pobednika u ovom slučaju. Ono na šta u oba slučaja treba računati, i to sam zaista uverena da je tako, jeste da će građani biti spremni i da odbrane rezultate i na ulici. To, naravno, nije nikakav poziv na krvopoliće, ali mislim da građani Srbije, koji su praktično već dve godine na ulici, na ovaj ili onaj način, svi zapravo čekaju taj momenat čitanja rezultata. Od njih će zavisiti da li će se građani nakon toga povući svojim kućama ili će ostati na ulici sve dok se to ne reši na jedan drugi način. Autoritarni režimi se veoma teško mogu srušiti demokratkim putem, tako da mislim da su građani svesni ovoga o čemu mi pričamo, odnosno da će Vučić po svaku cenu pokušati da ostane na vlasti - poručila je ona, a potom na kraju izrekla nešto još strašnije.

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Ključno pitanje za Anu Lalić Hegediš jeste: šta ako građani većinsku podršku daju SNS-u? Hoće li i takvu izbornu volju priznati ili će se tada tražiti da se stvar „reši na jedan drugi način“? Govoriti o „odbrani rezultata“ na ulici, a unapred tvrditi da će Vučić po svaku cenu pokušati da ostane na vlasti, stvara okvir u kojem se sopstvena pobeda očekuje, a eventualni poraz unapred dovodi u sumnju.

Upravo zato nije dovoljno ograditi se rečenicom da to nije poziv na krvoproliće — potrebno je jasno reći da će biti prihvaćena i pobeda političkog protivnika ako je potvrđena glasovima građana. Svaka tvrdnja o krađi zahteva konkretne dokaze, a nijednoj političkoj opciji pobeda ne pripada unapred. Pravo na miran protest postoji, ali ne daje pravo da se izborna volja poništava pritiskom ili nasiljem. Demokratija obavezuje i onda kada rezultat nije po vašoj meri.