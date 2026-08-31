ANA BRNABIĆ ODGOVORILA NA ANONIMNO PISMO BLOKADERA UPUĆENO VUČIĆU: LJudi bez lica hoće da destabilizuju Srbiju, teško da će vam uspeti

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na anonimno blokadersko pismo upućeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pismo je objavljeno na nalogu Zborovi NS na društvenoj mreži Iks, a autor potpisan kao "Komšinica iz zbora Dunav".

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, piše "Komšinica iz zbora Dunav". Anonimni plenumi, anonimni zborovi, ljudi bez lica. I takvi nam govore o integritetu, odgovornosti, transparentnosti, hrabrosti. A iza pseudonima "Komšinica iz zbora Dunav" ko zna ko - nečija obaveštajna služba, neki strani interes, nepoznate vrednosti, nepostojeći principi, osim da se Srbija destabilizuje i zaustavi. Teško da će vam to uspeti - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću @avucic, piše "Komšinica iz zbora Dunav". Anonimni plenumi, anonimni zborovi, ljudi bez lica. I takvi nam govore o integritetu, odgovornosti, transparentnosti, hrabrosti. A iza pseudonima "Komšinica iz zbora Dunav" ko zna ko - nečija… https://t.co/1bvdYsd90z — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 31, 2026