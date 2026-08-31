Politika

ANA BRNABIĆ ODGOVORILA NA ANONIMNO PISMO BLOKADERA UPUĆENO VUČIĆU: LJudi bez lica hoće da destabilizuju Srbiju, teško da će vam uspeti

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31. 08. 2026. u 14:57

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PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na anonimno blokadersko pismo upućeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pismo je objavljeno na nalogu Zborovi NS na društvenoj mreži Iks, a autor potpisan kao "Komšinica iz zbora Dunav".

АНА БРНАБИЋ ОДГОВОРИЛА НА АНОНИМНО ПИСМО БЛОКАДЕРА УПУЋЕНО ВУЧИЋУ: Људи без лица хоће да дестабилизују Србију, тешко да ће вам успети

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, piše "Komšinica iz zbora Dunav". Anonimni plenumi, anonimni zborovi, ljudi bez lica. I takvi nam govore o integritetu, odgovornosti, transparentnosti, hrabrosti. A iza pseudonima "Komšinica iz zbora Dunav" ko zna ko - nečija obaveštajna služba, neki strani interes, nepoznate vrednosti, nepostojeći principi, osim da se Srbija destabilizuje i zaustavi. Teško da će vam to uspeti - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

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