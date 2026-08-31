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KNEŽEVIĆ ODGOVORIO BOŠNJAČKIM NVO: Moram ponoviti - svaka srpska kuća ima jednog Ratka!

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31. 08. 2026. u 15:37

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PREDSEDNIK DNP Crne Gore i poslanik Milan Knežević oglasio se povodom krivične prijave koju su protiv mitropolita zahumsko-hercegovačkog Metodija i njega podnele bošnjačke NVO, zbog objave povodom smrti generala Ratka Mladića i poručio da nisu dobro citirali njegovu objavu pa mora da je ponovi.

КНЕЖЕВИЋ ОДГОВОРИО БОШЊАЧКИМ НВО: Морам поновити - свака српска кућа има једног Ратка!

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Knežević je bošnjačkim NVO zahvalio, istakavši da nije mogao biti u bojem društvu nego što je to mitropolit Metodije.

- Evo mi javiše da su bošnjačka udruženja i NVO organizacije podnele krivičnu prijavu protiv mitropolita Metodija i mene zbog javnih objava o generalu Ratku Mladiću. Želim da im zahvalim jer nisam mogao biti u boljem društvu. Samo što tačno nisu citirali moju objavu, tako da je moram ponoviti - naveo je Knežević.

Knežević je ponovo objavio fotografiju srpskog generala Ratka Mladića i ponovio objavu od 27. avgusta: "Slava je večna, a patnja kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka!"

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