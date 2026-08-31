KNEŽEVIĆ ODGOVORIO BOŠNJAČKIM NVO: Moram ponoviti - svaka srpska kuća ima jednog Ratka!
PREDSEDNIK DNP Crne Gore i poslanik Milan Knežević oglasio se povodom krivične prijave koju su protiv mitropolita zahumsko-hercegovačkog Metodija i njega podnele bošnjačke NVO, zbog objave povodom smrti generala Ratka Mladića i poručio da nisu dobro citirali njegovu objavu pa mora da je ponovi.
Knežević je bošnjačkim NVO zahvalio, istakavši da nije mogao biti u bojem društvu nego što je to mitropolit Metodije.
- Evo mi javiše da su bošnjačka udruženja i NVO organizacije podnele krivičnu prijavu protiv mitropolita Metodija i mene zbog javnih objava o generalu Ratku Mladiću. Želim da im zahvalim jer nisam mogao biti u boljem društvu. Samo što tačno nisu citirali moju objavu, tako da je moram ponoviti - naveo je Knežević.
Knežević je ponovo objavio fotografiju srpskog generala Ratka Mladića i ponovio objavu od 27. avgusta: "Slava je večna, a patnja kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka!"
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