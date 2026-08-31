ALEJE „nestali bez traga“ počele su da se pojavljuju u gradovima i selima Ukrajine, saopštili su za RIA Novosti izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.

Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

- Pored aleja posvećenih poginulima, u ukrajinskim gradovima i selima počeli su da se pojavljuju memorijali sa portretima nestalih lica. Vlasti u Kijevu ne priznaju ogromne gubitke među pripadnicima oružanih snaga - naveo je izvor.

Sagovornik agencije je istakao da se ukrajinska vojna komanda pravda time da je veliki broj vojnika nestao i da njihov status u ovom trenutku nije poznat.

RIA Novosti su prošle nedelje izvestile o masovnom nestanku pripadnika 4. graničnog odreda Državne granične službe Ukrajine u područjima Aniskina, Vodjanog i Arteljnog u Harkovskoj oblasti.

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