"ALEJE NESTALIH" U UKRAJINI POKAZUJU BRUTALNE GUBITKE UKRAJINSKE VOJSKE: Puste ulice i samrtna atmosfera otkrivaju ono što Kijev skriva
ALEJE „nestali bez traga“ počele su da se pojavljuju u gradovima i selima Ukrajine, saopštili su za RIA Novosti izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.
- Pored aleja posvećenih poginulima, u ukrajinskim gradovima i selima počeli su da se pojavljuju memorijali sa portretima nestalih lica. Vlasti u Kijevu ne priznaju ogromne gubitke među pripadnicima oružanih snaga - naveo je izvor.
Sagovornik agencije je istakao da se ukrajinska vojna komanda pravda time da je veliki broj vojnika nestao i da njihov status u ovom trenutku nije poznat.
RIA Novosti su prošle nedelje izvestile o masovnom nestanku pripadnika 4. graničnog odreda Državne granične službe Ukrajine u područjima Aniskina, Vodjanog i Arteljnog u Harkovskoj oblasti.
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