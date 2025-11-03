Politika

BRNABIĆEVA: Juče smo videli dva lica Srbije - jedno koje gradi i poziva na dijalog, a drugo koje kidiše na druge

В.Н.

03. 11. 2025. u 09:01

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić naoštrije je osudila nasilje koje se sinoć dogodilo ispred skupštine i apelovala da prestanu nasilje i teror nad ljudima koji misle drugačije.

Foto: Novosti

Brnabićeva je istakla da je ponovo moglo da se vidi lice dve Srbije.

- Želim da najoštrije osudim nasilje i da kažem da smo ponovo mogli da vidimo lice dve Srbije. Jedno, ono jutro, kada je predsednik Aleksandar Vučić posetio infrastrukturni projekat Ekspo 2027. i izgradnju Nacionalnog stadiona, ali simbolički kao dalju izgradnju Srbije, kao trenutak da je nakon što smo zaista svi na miran i dostojanstven način u subotu obeležili godišnjicu  od stravične tragedije u Novom sadu, način da ipak nastavimo dalje zajedno - rekla je Brnabićeva na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, gde  je dočekala prvi avion na liniji Beograd - Astana.

Istakla je da je ponovo i juče svakom pružena ruka za dijalog.

- Svakom i ko se ne slaže, svakom i ko je tokom poslednih 12 meseci, da ne pričam tokom poslednih 10 godina upućivao svake vrste najgorijih, najodvratnijih uvreda na računu predsednika Aleksandara Vučića. Dakle, rekao je hajde da ostavimo sve to po strani, potrebno nam je da idemo dalje, potrebno nam je da imamo razgovor, potrebno nam je da imamo dijalog, potrebno nam je da dalje gradimo Srbiju, da se borimo dalje - navela je Brnabićeva.

Kako je istakla, bori se dan i noć za Srbiju. 

- I onda imate drugo lice Srbije koje kidiše na druge ljude, pokušavajući  još jednom neke ljude žive da zapali, samo zato što se ne slažu sa njima, što su se usudili, što se drznuli da imaju drugačije mišljenje, što nemaju isto mišljenje kao blokaderi. Dakle, ja zaista apelujem da nasilje i teror nad ljudima koji misle drugačije prestane - poručila je Brnabićeva.

