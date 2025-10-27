Politika

DALIBOR MARKOVIĆ IZ BEČA: Puna podrška Vučiću, apelujem na građane Srbije da ne veruju prevarantima

З.У.

27. 10. 2025. u 18:34

POTPREDSEDNIK Jedinstvene Srbije Dalibor Marković, koji predvodi delegaciju od 250 ljudi  u Beču, izjavio je da  " u Srbiji  nisu najveći problem blokaderi, jer su oni  zavedeni, već strani plaćenici i domaći izdajnici,  koji idu po svetu i pljuju našu Srbiju".

-  Kakav si ti čoveče političar koji, kada dođeš u neku stranu zemlju, pljuješ po svojoj državi?! To su neostvareni ljudi koji pokušavaju na prevaru da dođu na vlast, a to se neće desiti nikada  - poručio je Marković. - Apelujem na građane Srbije da ne veruju tim prevarantima, koji žele nasilno i na prevaru da dođu na vlast. Oni su uzeli pare i sada pokušavaju da operu taj novac.

Prema rečima Markovića  obojena revolucija je propala, blokaderi su pukli i nemaju više šta da traže na ulici:

-  Sedite kući i gledajte šta radi predsednik Vučić i kako se razvija Srbija. Očekujem da ti strani plaćenici i domaći izdajnici protestuju što su izgrađeni putevi u Srbiji kao nikada pre, da protestuju što su izgrađene bolnice, klinički centri, što Srbija ima najmanju nezaposlenosti u istoriji, što Srbija ima rast plata i penzija, što Srbija u međunarodnim odnosima nikada nije bila popularnija. Sve to za njih nije dobro, ali jeste za građane Srbije. Dajem punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću u borbi za razvijenu, stabilnu i bezbednu Srbiju.

Dalibor Marković čestitao krsnu slavu građanima i SNS

Dalibor Marković čestitao je Krsnu slavu Svetu Petku građanima Srbije koji slave ovaj praznik.

-  Čestitam Krsnu slavu svima koji danas slave, Srpskoj naprednoj stranci, rukovodstvu SNS, predsedniku Vučiću, svim članovima i simpatizerima SNS.

U Jagodini uskoro novi projekti

- Moja vizija je da Jagodina bude ono što je bila poslednjih 20 godina, prva u svemu. Uskoro ćemo izaći pred Jagodince sa novim projektima, odnosno sa onim što planiramo u narednom periodu. Jagodinci nemaju razloga za brigu, rukovodstvo Grada Jagodine će uvek biti tu za svoje građane i oni znaju gde i kome treba da se obrate- poručio je Marković.

