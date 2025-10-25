Politika

NAJLEPŠE SLIKE IZ SRBIJE: Deca ulepšala skupove građana protiv blokada (VIDEO/FOTO)

V.N.

25. 10. 2025. u 17:03

POČELO je okupljanje građana protiv blokada, u Požarevcu, Kraljevu i Vranju.

НАЈЛЕПШЕ СЛИКЕ ИЗ СРБИЈЕ: Деца улепшала скупове грађана против блокада (ВИДЕО/ФОТО)

Foto: Novosti

Naši najmlađi ulepšali su skupove.

Foto: Novosti

Dirljive fotografije sa skupova.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FUNKCIJU NAPUSTIO, TITULU ZADRŽAO: Boris Majlat nastavio da se lažno predstavlja kao šef VTK

FUNKCIJU NAPUSTIO, TITULU ZADRŽAO: Boris Majlat nastavio da se lažno predstavlja kao šef VTK