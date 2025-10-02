"ZAHVALAN NA SRDAČNOM DOČEKU": Vučić sa predsednicom Vlade Danske - predsednik učestvuje na samitu Evropske političke zajednice
ZAHVALAN sam predsednici Vlade Kraljevine Danske Mete Frederiksen na srdačnom dočeku i prilici da u njenoj gostoljubivoj zemlji predstavljam našu Srbiju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, po dolasku na 7. samit Evropske političke zajednice koji se održava u Kopenhagenu.
- Danas očekujem važne sastanke. Osim važnih tačaka agende poput inicijative u borbi protiv narkotika koje su podneli premijerka Italije Đorđa Meloni i predsednik Francuske Emanuel Makron, imaćemo i izuzetno važne bilateralne susrete sa nemačkim kancelarom Mercom, generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, portugalskim premijerom Montenegrom, kao i još mnogo važnih sastanaka, a onda se vraćamo u Srbiju da rešavamo probleme oko NIS-a - kazao je Vučić.
