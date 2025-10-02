Politika

"ZAHVALAN NA SRDAČNOM DOČEKU": Vučić sa predsednicom Vlade Danske - predsednik učestvuje na samitu Evropske političke zajednice

В. Н.

02. 10. 2025. u 09:33

ZAHVALAN sam predsednici Vlade Kraljevine Danske Mete Frederiksen na srdačnom dočeku i prilici da u njenoj gostoljubivoj zemlji predstavljam našu Srbiju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, po dolasku na 7. samit Evropske političke zajednice koji se održava u Kopenhagenu.

ЗАХВАЛАН НА СРДАЧНОМ ДОЧЕКУ: Вучић са председницом Владе Данске - председник учествује на самиту Европске политичке заједнице

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Danas očekujem važne sastanke. Osim važnih tačaka agende poput inicijative u borbi protiv narkotika koje su podneli premijerka Italije Đorđa Meloni i predsednik Francuske Emanuel Makron, imaćemo i izuzetno važne bilateralne susrete sa nemačkim kancelarom Mercom, generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, portugalskim premijerom Montenegrom, kao i još mnogo važnih sastanaka, a onda se vraćamo u Srbiju da rešavamo probleme oko NIS-a - kazao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: Banatske šore oko NIS
Kolumne

0 1

KOMENTAR: Banatske šore oko NIS

TRAŽIMO hitnu nacionalizaciju "Naftne industrije Srbije" i vraćanje kontrole nad tom kompanijom. Ako bude potrebno - angažovanje policije i vojske da pomogne u preuzimanju strateškog preduzeća i zaštiti interese Srbije.

02. 10. 2025. u 09:50

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke