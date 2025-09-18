"ON SE ZALAŽE ZA PRETVARANJE SRPSKIH HRAMOVA U PABOVE!" Vučević: Sa zastavom Isusa Hrista uvode Gruhonjića na fakultet (VIDEO)

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević naveo je da “velike patriote” koje mašu zastavama sa likom Isusa Hrista napadaju srpsku policiju kako bi omogućili Dinku Gruhonjiću da nesmetano zauzme fakultet dok isti taj Gruhonjić sve najgore govori o našoj crkvi.

Foto: Printscreen

- Za mene je i dalje šokantna slika kada vidite zastavu sa likom Isusa Hrista koja predvodi napad na srpsku policiju, da bi srušili kordon srpske policije i uveli Dinka Gruhonjića na taj fakultet. A taj isti Dinko Gruhonjić kaže da nikada neće dozvoliti da se izgradi srpska pravoslavna crkva. On se zalaže za skvotiranje srpskih crkava i hramova, da se pretvaraju u pabove. Onda ovi ludaci dolaze kao zaneseni nekim tobože patriotizmom, pa su topovsko meso, da isporuče Dinku Gruhonjiću vlast i ako može još da otcepi Vojvodinu - naveo je Vučević.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde