HITNO SE OGLASIO MUP: Blokaderi planiraju da napadnu policiju

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova oglasilo se povodom nenajavljenog skupa u Novom Sadu.

Foto: Printscreen

Prenosimo saopštenje u celosti:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.

Upozoravamo sve okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje i preduzme sve zakonom predviđene mere da bi zaštitila sopstvene živote, bezbednost i očuvala stabilan javni red i mir.