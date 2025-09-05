Politika

HITNO SE OGLASIO MUP: Blokaderi planiraju da napadnu policiju

В.Н.

05. 09. 2025. u 20:47

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova oglasilo se povodom nenajavljenog skupa u Novom Sadu.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО МУП: Блокадери планирају да нападну полицију

Foto: Printscreen

Prenosimo saopštenje u celosti: 

- Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.

Upozoravamo sve okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje i preduzme sve zakonom predviđene mere da bi zaštitila sopstvene živote, bezbednost i očuvala stabilan javni red i mir.

