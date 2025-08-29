Politika

POTVRĐENO IZ KREMLJA: Vučić i Putin će se sastati u Kini

D.K.

29. 08. 2025. u 16:29 >> 16:40

PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin tokom posete Kini sastaće se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

ПОТВРЂЕНО ИЗ КРЕМЉА: Вучић и Путин ће се састати у Кини

Foto: Profimedia

- Posle susreta sa kolegom iz Pakistana, naš predsednik primiće Aleksandra Vučića - naveo je Ušakov.

Putin će od 31. avgusta do 3. septembra boraviti u Kini, a prisustvovaće i u svečanostima povodom 80-godišnjice završetka Drugog svetskog rata, kao i u više bilateralnih susreta.

