PENZIJE RASTU ZA 12 ODSTO OD 1. DECEMBRA! Vučić je najavio dve fantastične vesti za penzionere

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je gostujući na TV Pink da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto!

- Ja sam građanima najavio da će penzije rasti između 7 i 8 posto. To bi bio veliki rast. To znači da bi ukoliko je neko imao 40 000 dinara, tada bi bila 43 200. Međutim, ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima. Penzije će rasti možda čak 12 posto. To je za 50 posto više. To vam je na 40.000 dinara 44.800 dinara. To je značajno više - rekao je Vučić.

Ubrzano se ide ka 650 evra do kraja 2027. godine kako je najavljeno, a ističe da bi bila i veća da nema poljoprivrednih penzija, koji su više socijalno davanje.

Vraćamo to što su penzioneri pokazali strpljenje. Penzija je 2012. bila 202 evra - podsetio je on.

- To znači da će im prvi put leći na račun - gledaćemo da tu isplatu uradimo pre pravoslavnog Božića. Biće četvrti ili peti neradni dan, dakle, tamo pre Badnjeg dana, ali to svim ljudima će da znači i ljudima druge veroispovesti, jer se mnogo potroši i oni koji slave po Gregorijanskom kalendaru za Novu godinu, dakle i katolici i protestanti, i svi drugi, dakle, i za naše građane muslimane, potroši se mnogo za sve druge praznike, da mogu odmah posle Nove godine da dobiju, ne da čekaju februar da to dobiju - naveo je Vučić.

Ja ne znam da li znate, nigde tako ne rastu penzije, rekao je Vučić.

- Plate su nam neuporedivo brže rasle nego penzije. Sada vraćamo to i ljubav koju su penzioneri pokazali prema državi. Sada će skoro 500 evra da iznosi prosečna penzija - kaže Vučić.

Najavio je za penzionere još jednu lepu vest.

- Gledaćemo da ne bude ograničenje 100.000 dinara za uzimanje kredita. Ići ćemo na to da se odnosi na sve, na 100 posto penzionera. To nam je ekonomska mera, da oni potroše što više novca i da provedu najlepše svoje dane posle radnog veka koje su časno izvršavali - rekao je Vučić.