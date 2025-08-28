PORED POVEĆANJA PENZIJA: Vučić saopštio još jednu fantastičnu vest za penzionere
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pored povećanja penzije najavio je još jednu lepu vest za penzionere a koja se tiče mere vezane za kredite.
- Gledaćemo da ne bude ograničenje 100.000 dinara za uzimanje kredita. Ići ćemo na to da se odnosi na sve, na 100 posto penzionera. To nam je ekonomska mera, da oni potroše što više novca i da provedu najlepše svoje dane posle radnog veka koje su časno izvršavali - rekao je Vučić.
Podsetimo, predsednik je rekao da će povećanje penzija od 01. decembra za penzionere biti čak 12 odsto. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!
