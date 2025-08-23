Politika

"VRATITE MI MOJU SRBIJU!" Građani protiv blokada danas u 80 gradova i opština širom zemlje

В.Н.

23. 08. 2025. u 07:15

GRAĐANI protiv blokada zakazali su novi skup za danas u 18 i 30.

ВРАТИТЕ МИ МОЈУ СРБИЈУ! Грађани против блокада данас у 80 градова и општина широм земље

Foto: Novosti

Podsetimo, prvi veliki skup u čak 50 mesta u Srbiji građani protiv blokada imali su u sredu. 

Za danas, najavljeno je okupljanje u čak 80 gradova i opština širom Srbije. 

U pitanju su obični ljudi, koji su ustali protiv blokada koje im već nekoliko meseci narušavaju normalan život. 

Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Žele normalno da se kreću, uče, rade...

- Trpimo 9 meseci. Trpimo blokirane ulice, blokirane bolnice, blokirane živote. A sada je dosta! Srbija se ne sme vući u nasilje. Nećemo više da ćutimo. Nećemo da trpimo teror manjine nad većinom. Vreme je da kažemo - hoću moj život nazad! Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu