"VRATITE MI MOJU SRBIJU!" Građani protiv blokada danas u 80 gradova i opština širom zemlje

GRAĐANI protiv blokada zakazali su novi skup za danas u 18 i 30.

Foto: Novosti

Podsetimo, prvi veliki skup u čak 50 mesta u Srbiji građani protiv blokada imali su u sredu.

Za danas, najavljeno je okupljanje u čak 80 gradova i opština širom Srbije.

U pitanju su obični ljudi, koji su ustali protiv blokada koje im već nekoliko meseci narušavaju normalan život.

Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Žele normalno da se kreću, uče, rade...

- Trpimo 9 meseci. Trpimo blokirane ulice, blokirane bolnice, blokirane živote. A sada je dosta! Srbija se ne sme vući u nasilje. Nećemo više da ćutimo. Nećemo da trpimo teror manjine nad većinom. Vreme je da kažemo - hoću moj život nazad! Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada.