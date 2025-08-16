HORDA PLAĆENIH ZOMBIJA Ristovski: Drage kolege glumci, uzmite se u pamet da smirujete mržnju, a ne da je raspaljujete (VIDEO)
VELIKI srpski glumac Laza Ristovski ima poruku za svoje kolege koje raspaljuju mržnju u narodu.
On je na svom Instagrama nalogu napisao:
Za razliku od nekih glumaca koji koriste svoju popularnost da raspaljuju oganj mržnje u Srbiji, da blate časne policajce, koje čekaju kod kuća njihova deca, dok se oni bore sa huliganima, ja čvrsto verujem da su policajci vitezovi, a da su ovi koji se kukavički kriju iza maski, koji pale gradove i priželjkuju nečiju smrt, horda plaćenih zombija.
Drage kolege glumci, uzmite se u pamet i iskoristite svoj ugled i popularnost, koju ste stekli u ovoj državi i od državnih para, da smirujete mržnju, a ne da zarad trenutne popularnosti, izazivate posledice zbog kojih ćete se kasnije gorko kajati.
