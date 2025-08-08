Politika

"NEVLADINE ORGANIZACIJE RUŠE VLAST U SRBIJI" Nemački politikolog i bivši poslanik potvrdio ono o čemu Evropa ćuti već mesecima

В.Н.

08. 08. 2025. u 15:34

ALEKSANDER Noj, nemački politikolog i bivši poslanik u Bundestagu, komentarisao je aktuelnu situaciju u Srbiji i istakao da nevladine organizacije (NVO) "rade na rušenju još jednog režima".

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РУШЕ ВЛАСТ У СРБИЈИ Немачки политиколог и бивши посланик потврдио оно о чему Европа ћути већ месецима

Aleksander Noj

Noj, koji je inače nekadašnji član Levice (Die Linke), time je potvrdio ono o čemu Evropa ćuti već mesecima, a što je više nego očigledno - strani faktor upumpava ogromne količine novca u NVO sektor kako bi se u delo sprovodila obojena revolucija. Po istim principima to se dešava u zemljama širom sveta, pa i kod nas. 

Odgovarajući na pitanje novinara NIN-a da li prati aktuelna dešavanja u Srbiji, kao i na koji način gleda na proteste, on je poručio: 

- Teško je reći, jer nisam u Srbiji da bih pratio situaciju. Moj utisak je da neke (ne)vladine organizacije rade na još jednoj promeni režima. 

Inače, Noj, koji je u Bundestagu bio od 2013. do 2021. godine i koji je poznat po tome što je otvoreno govorio o stradanjima Srba u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, ocenio je da nemačka javnost danas ne poseduje više informacija o Zapadnom Balkanu nego ranije.

Prema njegovim rečima, Srbija, kao i pitanje Kosova i Metohije, više uopšte nisu tema u nemačkim medijima. Međutim, kako je naglasio, Berlin vodi jasnu geopolitičku politiku na prostoru bivše Jugoslavije.

- Otpor Srbije je za Berlin i Brisel potpuno neprihvatljiv - rekao je on, dodajući da se trenutno vodi "geopolitički rat između izgradnje i sprečavanja novog svetskog poretka".

