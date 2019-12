Tanjug | 10. decembar 2019. 14:00 |

Nejedinstvo NATO-a pokazalo se u potpunosti na dan otvaranja samita Alijanse u Londonu prošle nedelje, a napetost se osetila i između Francuske i Turske, u vezi sa kupovinom ruskog naoružanja.Francuski predsednik Emanuel Makron optužio je Tursku da sarađuje sa saveznicima Islamske države i upitao kako je moguće biti član NATO saveza i kupiti ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400."Tehnički to nije moguće", rekao je Makron, preneo je "Gardijan".Makron, kao i čelnici većine država članica NATO-a, smatra da će ruski odbrambeni sistem unutar NATO-a izložiti svoju vojnu opremu, uključujući borbene avione F-35, ruskoj vojnoj obaveštajnoj službi.Na pitanje novinara da li će SAD sankcionisati Tursku zbog kupovine S-400 kako to traži američki Kongres, američki predsednik Donald Tramp je rekao da razmatra to pitanje.On je potom, kako navodi list, netačno rekao da je Turska bila primorana da kupi S-400 jer je njegov prethodnih u Beloj kući Barak Obama odbio da dozvoli Turskoj da kupi američki sistem odbrane Patriot."Turska je tokom dužeg perioda veoma želela da kupi sistem Patriot“, rekao je Tramp, ali Obama nije želeo da im ga proda.U stvari, Obamina administracija je Turskoj više puta nudila oružje, ali Erdogan je to odbio jer američki sporazum nije uključivao osnovnu tehnologiju Patriota, navodi list.Nakon što je Tramp branio tursku poziciju, Makron je intervenisao."To je njihova odluka", rekao je on za Tursku, dodajući da je i Evropa ponudila da Erdoganu proda sistem za protivvazdušnu odbranu."Čak i kad su imali evropsku opciju, potpuno u skladu sa NATO-om, oni su odlučili da ne budu u skladu sa NATO-om", rekao je Makron.