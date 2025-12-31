SARAJEVO NE STAJE: Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv još šestorice Srba
TUŽILAŠTVO BiH podiglo je optužnicu protiv šestorice Srba zbog navodnih ratnih zločina na području Ključa 1992. godine.
Optužnica je podignuta protiv Brace Marića, Dragana Vukića, Ranka Samardžije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
Oni su optuženi za zločin nad civilima, bosanskim muslimanima, počinjen 10. jula 1992. godine prilikom vojno-policijske akcije u selima Gornji i Donji Biljani u opštini Ključ.
(SRNA)
Preporučujemo
NOVI ALAT PKS ZA PRIVREDNIKE: Besplatan Poslovni vodič za tržište BiH
23. 12. 2025. u 13:44
FBiH: Vazduh u Tuzli opasan po zdravlje stanovništva
16. 12. 2025. u 17:35
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)