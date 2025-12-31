BRISELSKO LUDILO: Kaja Kalas tvrdi da je napad na Putinovu rezidenciju "neosnovana tvrdnja Moskve"

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da ne veruje da su ukrajinske oružane snage napale rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina.

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic

Kalas je na društvenoj mreži X navela da "niko ne bi trebalo da prihvati" informacije o napadu na rezidenciju ruskog šefa države i nazvala ih "neosnovanim tvrdnjama" Moskve.

- Izjava (o napadu) je namerni pokušaj da se odvuče pažnja - napisala je ona.

Ranije je list "Fajnenšel tajms" izvestio o pokušajima Kijeva da ublaži posledice napada na rezidenciju ruskog lidera .