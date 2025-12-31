BRISELSKO LUDILO: Kaja Kalas tvrdi da je napad na Putinovu rezidenciju "neosnovana tvrdnja Moskve"
VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da ne veruje da su ukrajinske oružane snage napale rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina.
Kalas je na društvenoj mreži X navela da "niko ne bi trebalo da prihvati" informacije o napadu na rezidenciju ruskog šefa države i nazvala ih "neosnovanim tvrdnjama" Moskve.
- Izjava (o napadu) je namerni pokušaj da se odvuče pažnja - napisala je ona.
Ranije je list "Fajnenšel tajms" izvestio o pokušajima Kijeva da ublaži posledice napada na rezidenciju ruskog lidera .
Preporučujemo
LUKAŠENKO O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: "Najsvirepiji akt terorizma!"
31. 12. 2025. u 12:52
"ZELENSKI GUBI" Dmitrijev: Bezuspešno pribegava obmanama kako bi produžio ukrajinski sukob
31. 12. 2025. u 10:03
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)