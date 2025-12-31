PATRIJARH moskovski i cele Rusije Kiril pozvao je na molitvu za pozitivne promene u Ukrajini koje bi ojačale pravoslavlje, jedinstvo Ruske crkve i doprinele prosperitetu bratskog ukrajinskog naroda.

Foto AP

„Uprkos tuzi povezanoj sa podelom našeg naroda, činjenici da su u bratskoj Ukrajini vlast preuzele snage koje usmeravaju vektor razvoja zemlje protiv Rusije, nastojeći da što više odvoje ukrajinski narod od ruskog naroda, i čija je politika čak učinila našu Pravoslavnu Crkvu žrtvom, neka da Bog da se u našoj bratskoj Ukrajini dogode pozitivne promene koje će doprineti jačanju pravoslavlja, jedinstvu naše Crkve i prosperitetu našeg bratskog ukrajinskog naroda“, rekao je patrijarh Kiril pre novogodišnjeg molebana u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u prestonici.

U tom smislu, pozvao je na molitve za celu Svetu Rusiju.

„Pomolimo se za narode koji žive na ovoj blagoslovenoj zemlji, za našeg predsednika Vladimira Putina, pravoslavnog hrišćanina, za državne lidere, za one koji su na vlasti. Pomolimo se da naša Crkva održi snagu koja može blagodatno uticati na svest ljudi, jačajući pravoslavnu veru. I da duhovna moć naše Otadžbine, koja je garancija snage države i prosperiteta naroda bude sve veća. Neka Gospod, Svojom milošću, obavije našu Otadžbinu, Crkvu i sve članove Ruske Pravoslavne Crkve. Srećan predstojeći praznik“, zaključio je patrijarh Kiril.

Pravoslavni predsednik u Rusiji je veoma važan faktor koji ujedinjuje ljude, ocenio je ruski patrijarh.

Tradicionalno, ruski patrijarh predvodi novogodišnju službu uveče 31. decembra u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi.

(Sputnjik)