PITANjA na maloj maturi iz poslednjeg kvartala, kada je emitovana nastava na televiziji, biće malo lakša nego iz prethodnog gradiva. Više od polovine zadataka biće otvoreno, gde učenici upisuju odgovore. Testovi za malu maturu su odštampani i sve je spremno. Ovo je, za "Novosti", rekao ministar prosvete Mladen Šarčević, govoreći o detaljima završnog ispita za osmake, koji se održava 17, 18. i 19. juna.

Testovi su, kaže Šarčević, odštampani u štampariji Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ona je ove godine osposobljena za izradu svih testova, da bi se podigao nivo bezbednosti i da se ne bi ponovila situacija od prethodne godine, kada je jedan od testova "procurio".

- Zaposleni u toj štampariji dolazili su i za vreme vanrednog stanja, radili su u tri smene kako bi bili odštampani glavni, probni i rezervni testovi. Svaki je štampan u tiražu od po 200.000 primeraka - ističe Šarčević i pojašnjava da se rezervni testovi čuvaju u Zavodu, a biće transportovani i do školskih uprava. Oni služe za slučaj da prva verzija testa bude "provaljena".

Ministar ističe da su svi testovi spakovani u kese sa perforacijom, imaju kodove, pod šifrom se distribuiraju u školske uprave. Novina je što će ih ove godine voziti poštanski "pikapovi", koji imaju posebnu zaštitu.

- Svi stručni saradnici, inspektori na svim nivoima, biće na terenu. Pokrivaćemo kritične tačke, a pod posebnom prismotrom biće mesta gde je ranije bilo "muvanja" i odstupanja u rezultatima. I ja ću biti na terenu. Preduzećemo sve mere da sve protekne kako treba - ističe Šarčević.

Na pitanje da li ipak postoji opasnost od "provaljivanja" testova, što se dogodilo prošle godine sa testom iz matematike, ministar kaže:

- Jedina opasnost preti od direktora. Do škole je sve pod našom kontrolom, a kada preuzmu kese sa testovima, neko može da otvori, ali pošto i kese imaju zaštitu, brzo bi se otkrilo ko je to uradi. Rizik je minimalan, ali ako se neko usudi da to uradi, mora da zna da je učinio krivično delo - kaže Šarčević.

Ministar Mladen Šarčević



On podseća da se mala matura dešava dva-tri dana pred izbore, komentarišući da se nada da niko neće pokušati da pokvari završni ispit kako bi to iskoristio u političke svrhe. Ministar naglašava da će sve biti organizovano i na Kosovu i Metohiji.



SOFTVER UMESTO NASTAVNIKA

REŠENE testove nastavnici će u školama skenirati i slati u Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, gde se pregledanje vrši na softveru, specijalno pravljenom za tu svrhu.

- Softver je napravljen sa Fakultetom organizacionih nauka, i može da pregleda 200.000 testova za svega 12 sati - navodi Šarčević.

OBAVEZNA SREDNjA ŠKOLA

SREDNjE obrazovanje treba da bude obavezno, kao što je sada osnovno. Mislim da ćemo to uspeti veoma brzo da realizujemo, čekamo promenu Ustava - rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević na predstaljanju Okvira Strategije razvoja srednjeg obrazovanja i vaspitanja i celoživotnog učenja do 2027. godine. Ministar je naveo da je strategija završena još početkom godine, ali da je situacija sa epidemijom virusa korona odložila njeno predstavljanje.

- Gimnazije su na reformu čekale 40 godina i one iz opšteg obrazovanja sada doživljavaju ukupan preobražaj, i pre same Strategije, uz činjenicu da izborni programi ove godine ulaze u treću godinu gimnazije - naveo je Šarčević.

Ministar je podsetio na uvođenje novih smerova u gimnazije, za nadarene za sport i za audio-vizuelne i scenske umetnosti. Dodao je i da je ove godine pušteno u rad pet centara nadarenih za istoriju i geografiju.