ZAKON o slobodi veroispovesti ili uverenja i o pravnom položaju verskih zajednica, koji je parlamentu predložila Vlada Crne Gore je - neustavan. Da je predlog kontroverznog propisa protivan najvišem pravnom aktu utvrdila je stručna služba skupštinskog Odbora za zakonodavstvo, koja je svoje obrazloženo mišljenje dostavila Skupštini.

Od ovog zaključka, međutim, ogradila se predsednica pomenutog odbora Jovanka Laličić, koja je navela da je posredi istup dvojice zaposlenih, a ne odbora u celini. Ova situacija otvorila je i pitanje mogućeg manevra režima, kako bi smirio strasti pred današnji veliki crkveno-narodni skup u Nikšiću, ali i izborio povoljniju poziciju pred glasanje članova Odbora zakazano za 24. decembar. Ukoliko ovo telo da zeleno svetlo kontroverznom predlogu propisa, konačnu reč o njemu daće poslanici dva dana kasnije.

Predlog zakona, oko koga su se mesecima lomila pravna koplja i koji je zapretio da unese nove podele u crnogorsko društvo, doveden je u pitanje još u fazi obrade i procedure.

- Predlog zakona nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore, a pojedine odredbe sadržane u njemu nisu karakteristične za važeći pravni sistem. Način na koji je izrađen ovaj Predlog zakona, odnosno na koji su formulisane pojedine odredbe, odstupa od principa pozitivne zakonodavne prakse. Nedostaje mu jasnoća, sažetost, preciznost i razumljivost norme, međusobna povezanost i usklađenost u okviru samog predloga zakona - navedeno je u obrazloženju zvaničnog mišljenja pravnika Zakonodavnog odbora.

Pravna služba Odbora, kako je objavljeno u medijima, konstatovala je i da se u ustavnopravnom poretku Crne Gore pravo svojine može oduzimati samo uz pretpostavke propisane Ustavom.

- Ustavna zaštita podrazumeva obavezu države da štiti pravo svojine, odnosno da ga ne povređuje. Zakonodavac, dakle, ne može da ga ugrozi, ni posredno, ni neposredno. Neusklađenosti sa Ustavom potrebno je sagledati u kontekstu načela odvojenosti države od verskih zajednica. U primeni ovako predloženog zakona, verske zajednice bi koristile objekte koji su u državnoj svojini ili bi državni organi odlučivali o njihovom korišćenju ili nekorišćenju, što je suprotno ustavnom načelu odvojenosti - navedeno je u mišljenju službe.

Ovakva odluka skupštinskog tela nadležnog za obradu zakonskih propisa, ukoliko je punovažna, otvorila je put za povlačenje predloženog zakona i njegovo vraćanje predlagaču - Vladi Crne Gore - na doradu. Inoviranje teksta u izvornom obliku, međutim, pod velikim je znakom pitanja, jer je zakon ocenjen kao neustavan u svojim ključnim segmentima - poštovanju prava svojine, principa razdvojenosti države i crkve, kao i ravnopravnosti verskih zajednica u odnosima sa svetovnom vlašću.





Odbor će zasedati 24. decembra

Predsednica Zakonodavnog odbora Jovanka Laličić čvrsto stoji na stavu da je objavljeno mišljenje - nevažeće:

- Iza njega ne stoji predsednica Odbora, niti njegovi članovi. Za ovo mišljenje niko nije ni znao. Sednica Odbora, na kojoj ćemo glasanjem utvrditi da li je zakon u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, zakazana je za utorak - kazala je Laličićeva.

Marina Jočić, član odbora iz Demokratskog fronta, ima svoje viđenje novonastale situacije:

- Ovo je još jedna finta režima uoči sabora u Nikšiću i ne treba im verovati. Pre nekoliko dana dali su prolaz Zakonu o zaduživanju, iako su saopštili da nije u skladu sa Ustavom. Predstavnici režima izvodeći ovakve vratolomije stvaraju potpunu pravnu nesigurnost.

Oceni neustavnosti predloženog zakona prethodila je višemesečna argumentacija Mitropolije crnogorsko-primorske, vernika, opozicionih stranaka, ali i međunarodne javnosti i uglednih adresa u Moskvi, Carigradu, Vatikanu...

Centralna poruka protiv antidržavnog i nametnutog propisa, koji je od juče na putu povlačenja, biće poslata na današnjem Velikom molitvenom crkveno-narodnom saboru, koji će biti održan u Nikšiću. Očekuje se dolazak više hiljada vernika iz svih delova Crne Gore, koji će doći na poklonjenje i blagoslov moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, koje će biti donete na skup.

Sveta liturgija zakazana je za devet časova, pošto svete mošti iz Ostroga stignu u Nikšić. One će biti pronete u koloni vozila koja će krenuti krivudavim putem do Bogetića, pa magistralom preko tunela "Budoš" do Nikšića. U grad će ući Bulevarom 13. jul, pa Vučedolskom ulicom do Trga Šaka Petrovića i dalje stepeništem do hrama.

Programom je predviđeno da se, oko 11 sati, okupljenom narodu obrate mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, episkop budimljansko-nikšićki Joanikije i dobrotovor i ktitor mnogih hramova SPC Miodrag Daka Davidović.

U grad podno Trebjese najavljen je dolazak vernika sa raznih strana. Iz Berana krenuće najmanje deset autobusa, iz Andrijevice pet, a stižu i vernici iz Plava, Gusinja, Rožaja, Bijelog Polja, Podgorice, Cetinja, Budve, Herceg Novog, Trebinja, Nevesinja, Gacka, Avtovca...

Brigu vernika juče je dodatno pojačala izjava predsednika Crne Gore Mila Đukanovića:

- Mnogo je više nas koji smo sve u životu dali da ispravimo jednu istorijsku nepravdu i da obnovimo crnogorsku državu, i spremni smo da svim mogućim sredstvima branimo taj državni krov nad glavom.

DAVIDOVIĆ, ZA "NOVOSTI": STIŽEM U NIKŠIĆ

SABORU u Nikšiću prisustvovaće i Miodrag Daka Davidović, koji je nadavno ranjen u pokušaju atentata u Beogradu. On je sinoć avionom stigao na podgorički aerodrom.

- Moram biti uz svoju crkvu, naše crkvene velikodostojnike, monaštvo, sveštenstvo, verni narod, moje Nikšićane. Branimo ono što nam je najsvetije, svoje korene, ime i prezime, a u tome nam pomaže Sveti Vasilije Ostroški. Radujem se dolasku među svoje - kazao je Davidović juče za "Novosti".





ALEKSANDAR VUČIĆ: NADAM SE KOMPROMISU

NISAM nimalo srećan i zadovoljan događajima u Crnoj Gori povodom Zakona o slobodi veroispovesti, jer se taj akt tiče vitalnih interesa srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve - rekao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nije mi lako da govorim o stvarima koje se događaju u drugoj državi, ali u pitanju je interes našeg naroda. Nadam se da će se pitanja rešavati kompromisom i da će biti dovoljno mudrosti. Srbija nema drugu vrstu političke moći da utiče na rešavanje tog pitanja, to je sve što mogu da kažem - rekao je Vučić.

MILORAD DODIK: VERUJEM U RAZUM

SVAKO zakonsko rešenje koje tretira verska i imovinska prava verskih zajednica trebalo bi da bude u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima o ljudskim pravima, stoga verujem da će Crna Gora, koja već ide putem evropskih integracija, poštovati prava i standarde koji važe u zajednici evropskih država.Verujem da će biti dovoljno razuma i hrabrosti da se odustane od najavljenih rešenja, koja ne idu u prilog ni demokratizaciji Crne Gore, ni napretku njenih građana. Istorijski kontinuitet, imovina i autonomija crkava i verskih zajednica su prihvaćeni u svim državama bivše Jugoslavije, zato verujem da će i Crna Gora to pitanje rešiti na valjan način, ne izazvajući podele među svojim građanima.

IVICA DAČIĆ: DIJALOGOM PROTIV TENZIJA

SVA statusna pitanja srpskog naroda u Crnoj Gori moraju da se rešavaju dogovorom - izjavio je juče ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je pozvao crnogorsku vlast da, kako kaže, ozbiljno razgovara o imovini SPC kako bi se smirile tenzije, a ne podsticali sukobi.

- Svi bi trebalo da imaju razumevanja i da nastoje da problem reše isključivo dijalogom, jer sve drugo nije dobro - rekao je Dačić.

Upitan da li je sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom razgovarao o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori, Dačić je kazao da se nisu dotakli te teme.

NENAD POPOVIĆ: NASTAVAK BESTIJALNOG PROGONA

REŽIM u Podgorici priprema teren da Skupština Crne Gore usvoji zakon kojim će biti legalizovano otimanje naših manastira i svetinja u Crnoj Gori - upozorava predsednik Srpske narodne partije i ministar za inovacije u Vladi Srbije Nenad Popović.

On podseća da se time nastavlja bestijalni progon Srpske crkve i svega što se zove srpsko u staroj i ponosnoj Crnoj Gori, nastaloj na temeljima pravoslavlja, junaštva, kosovskog zaveta i hrabrosti Obilića.

- Taj najgori antisrpski režim, koji se posle ustaške NDH pojavio na prostorima Balkana, želi da zatre svetosavlje u zemlji rođenja Stefana Nemanje - tvrdi Popović. - To je isti režim koji je mimo narodne volje uveo Crnu Goru u NATO, a sada proganja srpsko pismo, jezik i kulturu - optužuje Popović.