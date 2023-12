DA IH OVDE U PAZARU POBEDIMO NAJUBEDLJIVIJE: Vučić - Izbori nisu igra, budite odgovorni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ kazao je da birači treba da cene po onome šta je urađeno a ne obećano.

Foto: Novosti

U svakom trenutku i na svakom mestu sam mislio i na Bošnjake, ne samo na Srbe. Volim i Armina i Asmina i nadam se da nam donesu medalju kao i Milan i Aleksandar i bilo ko drugi. Sve je to naša zemlja. Ja mislim da više Bošnjaka mora da bude u našim institucijama.

Ja vidim kod vas, biću otvoren, vidim kod vas to jer znam kad ovde se pojavim sutra će da vas napadaju što ste bili i slušali Vučića. Vodiću politiku koja je dobra za Srbe i za Bošnjake. I vas Srbe i Bošnjake molim da razumete da je cela ova zemlja je jednako vaša zemlja koliko moja, Rasimova, naša. Cela ova zemlja je vaša zemlja i morate da imate jednaka prava, a oni koji vam kažu "u čemu smo to slični ili isti", razmislite, pitajte svoje predstavnike pa mi kažite u koji kraj Srbije je uloženo kao u Novi Pazar u poslednjih deset godina.

Ja mislim da razumete koliko je to proporcionalno. Doći će vam oni koji ne znaju šta bi sa državom, ali ono što znam da bi je temeljno opljačkali i razorili. Vas molim za odgovornost, izbori nisu igra, to nije pitanje lepe ili manje lepe reči, već odgovornosti za vašu i budućnost vaše dece. Zato vas molim da ih i ovde u Pazaru pobedimo ubedljivije nego ikad. Hvala na veličanstvenom dočeku, da ih pobedimo, dagradimo i radimo zajedno i ubedljivije nego ikada! Za Pazar! Za Srbiju! Srbija i Pazar ne smeju da stanu! - kazao je on.

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike