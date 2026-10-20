Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

20. 10. 2026. u 08:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Utorak

16.00 ZED - Modern sport X (2.70)

21.00 Štutgart - Atletiko X (4.00)

Kvota: 10.80

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI PUT IKADA? Ranjeni vojnik spasen dronom sa prve linije fronta u Ukrajini - izvučen živ iz zone smrti (VIDEO)

PRVI PUT IKADA? Ranjeni vojnik spasen dronom sa prve linije fronta u Ukrajini - izvučen živ iz "zone smrti" (VIDEO)