Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

20. 10. 2026. u 08:18

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

14.00 PSŽ U19 - Barselona U19 |2+ (2.00)

20.00 Milvol U21 - Šefild junajted U21 |2+ (2.07)

Kvota: 4.14

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