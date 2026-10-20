Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

20. 10. 2026. u 08:22

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia

3+ TIKET ZA UTORAK

18.45 Fenerbahče - Slavija Prag UG 3+ (1.50)

21.00 Napoli - Bode glimt UG 3+ (1.60)
21.00 Štutgart - Atletiko Madrid UG 3+ (1.45)

 Ukupna kvota: 3.48

 

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