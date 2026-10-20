Tip fudbal

Tip predlaže Ligu šampiona

В.М.

20. 10. 2026. u 07:15

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Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.

Тип предлаже Лигу шампиона

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Liga šampiona 

18.45 Fenerbahče - Slavija Prag GG (1.60)

21.00 Liverpul - Viljareal GG (1.60)
21.00 Napoli - Bode glimt |1-3&||1-3 (1.85)
21.00 PSŽ - Barselona 1X (1.60)
21.00 Porto - PSV 1&2-5 (2.03)

Ukupna kvota: 15.38

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