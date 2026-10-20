Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
Liga šampiona
18.45 Fenerbahče - Slavija Prag GG (1.60)
21.00 Napoli - Bode glimt |1-3&||1-3 (1.85)
21.00 PSŽ - Barselona 1X (1.60)
21.00 Porto - PSV 1&2-5 (2.03)
Ukupna kvota: 15.38
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