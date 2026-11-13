Još jedan pogođeni tiket! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, rukometa i košarke.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
16.30 Himik - Kurgan 1 (1.35)
18.00 Gorenje - Lokoa 1 (1.30)
18.30 Anadolu Efes - Virtus Bolonja 1 (1.48)
Kvota: 2.60
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