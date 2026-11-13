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Još jedan pogođeni tiket! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

Немања Пејчић

13. 11. 2026. u 10:35

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ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, rukometa i košarke.

Још један погођени тикет! Ево данашњег кладионичарског коктела

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

16.30 Himik - Kurgan 1 (1.35)

18.00 Gorenje - Lokoa 1 (1.30)

18.30 Anadolu Efes - Virtus Bolonja 1 (1.48)

Kvota: 2.60

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