Pet poraza zaredom i odbrana koja ne nalazi rešenje
Ospitaleto dočekuje Dolomiti Belunezi u utakmici italijanske Serije C, u koju ulazi sa četvrtog mesta na tabeli i 22 osvojena boda iz 13 kola.
Domaćin je u poslednjih pet mečeva zabeležio dve pobede, remi i dva poraza.
Ospitaleto ima efikasan napad i prilično stabilnu odbranu, dok su pojedine njegove utakmice bile veoma efikasne, poput susreta sa Pergoletezeom.
Dolomiti Belunezi se nalazi u znatno težoj situaciji. Gosti su pretposlednji, 19. na tabeli, sa samo deset bodova iz 13 utakmica. Izgubili su pet uzastopnih mečeva u svim takmičenjima, a naročito ozbiljne probleme imaju u odbrani. Samo u poslednje dve utakmice primili su osam golova.
Slaba forma gostiju i veliki broj primljenih pogodaka predstavljaju priliku za Ospitaleto da iskoristi protivničke slabosti i popravi svoj golgeterski učinak.
NAŠ PREDLOG: 3+ (kvota 1,89)
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE! Goleade u prvom poluvremenu
13. 11. 2026. u 09:30
BIĆE GOLOVA: Rendžersi se još opravljaju od "sedmice", Krusejdersi od duple "petice"
13. 11. 2026. u 09:21
Vreme je da i Kraljevi remija izgube
13. 11. 2026. u 09:03
Pruškov ima najefikasniji napad u prvenstvu, a gosti vole otvorenu igru
13. 11. 2026. u 08:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)