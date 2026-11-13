Pet poraza zaredom i odbrana koja ne nalazi rešenje

Ospitaleto dočekuje Dolomiti Belunezi u utakmici italijanske Serije C, u koju ulazi sa četvrtog mesta na tabeli i 22 osvojena boda iz 13 kola.

Andrea Marangon / Alamy / Profimedia

Domaćin je u poslednjih pet mečeva zabeležio dve pobede, remi i dva poraza.

Ospitaleto ima efikasan napad i prilično stabilnu odbranu, dok su pojedine njegove utakmice bile veoma efikasne, poput susreta sa Pergoletezeom.

Dolomiti Belunezi se nalazi u znatno težoj situaciji. Gosti su pretposlednji, 19. na tabeli, sa samo deset bodova iz 13 utakmica. Izgubili su pet uzastopnih mečeva u svim takmičenjima, a naročito ozbiljne probleme imaju u odbrani. Samo u poslednje dve utakmice primili su osam golova.

Slaba forma gostiju i veliki broj primljenih pogodaka predstavljaju priliku za Ospitaleto da iskoristi protivničke slabosti i popravi svoj golgeterski učinak.

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