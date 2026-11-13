Tip fudbal

Pet poraza zaredom i odbrana koja ne nalazi rešenje

О.М.

13. 11. 2026. u 10:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ospitaleto dočekuje Dolomiti Belunezi u utakmici italijanske Serije C, u koju ulazi sa četvrtog mesta na tabeli i 22 osvojena boda iz 13 kola.

Пет пораза заредом и одбрана која не налази решење

Andrea Marangon / Alamy / Profimedia

Domaćin je u poslednjih pet mečeva zabeležio dve pobede, remi i dva poraza.

Ospitaleto ima efikasan napad i prilično stabilnu odbranu, dok su pojedine njegove utakmice bile veoma efikasne, poput susreta sa Pergoletezeom.

Dolomiti Belunezi se nalazi u znatno težoj situaciji. Gosti su pretposlednji, 19. na tabeli, sa samo deset bodova iz 13 utakmica. Izgubili su pet uzastopnih mečeva u svim takmičenjima, a naročito ozbiljne probleme imaju u odbrani. Samo u poslednje dve utakmice primili su osam golova.

Slaba forma gostiju i veliki broj primljenih pogodaka predstavljaju priliku za Ospitaleto da iskoristi protivničke slabosti i popravi svoj golgeterski učinak.

NAŠ PREDLOG: 3+ (kvota 1,89)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA