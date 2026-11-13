Moldavija i Kazahstan: Odbrane slabije od napada

Moldavija dočekuje Kazahstan u Ligi nacija, u susretu dve reprezentacije koje nisu zadovoljile dosadašnjim rezultatima.

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Domaćin zauzima treće mesto u grupi sa četiri boda iz četiri utakmice, dok su gosti poslednji sa dva boda.

Moldavija je u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležila jednu pobedu, dva remija i dva poraza. Napad teško dolazi do pogodaka, dok je odbrana posebno podbacila u ubedljivom porazu od Slovačke (0:4).

Kazahstan je u još slabijoj formi, bez pobede na prethodnih pet mečeva, uz dva remija i tri poraza. Gosti umeju da zatresu protivničku mrežu, ali su ranjivi u odbrani, koja je primala golove na svakoj utakmici.

Iako nijedna reprezentacija nije poznata po izrazito ofanzivnoj igri, njihovi susreti često donose golove zbog grešaka u odbrani. Prethodni međusobni meč Moldavija je dobila sa 2:1, a s obzirom na defanzivne slabosti obe ekipe, očekujemo da će i ovoga puta obe postići bar po jedan pogodak.

NAŠ TIP: GG (kvota 2,05)