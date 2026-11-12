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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

12. 11. 2026. u 10:04

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ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, hokeja i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

18.30 Holstebro - Fredericija ukupno golova -63.5 (1.62)

19.00 Frolunda - Malme 1 (1.78)

21.00 Real Madrid - Crvena Zvezda 1 (1.41)

Kvota: 4.07

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