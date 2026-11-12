KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je vlada nacionalnog jedinstva i dalje moguća zbog toga što izraelski narod zna kako da se ujedini u "trenucima istine", dan nakon što je oštro kritikovao pokušaje formiranja vlade bez njega i optužio arapske poslanike da podržavaju terorizam i teže uništenju Izraela.