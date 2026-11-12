KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, hokeja i košarke.
Četvrtak
18.30 Holstebro - Fredericija ukupno golova -63.5 (1.62)
19.00 Frolunda - Malme 1 (1.78)
21.00 Real Madrid - Crvena Zvezda 1 (1.41)
Kvota: 4.07
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