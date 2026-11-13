Pobeda u Kupu ne znači i izlaz iz krize: Leganes ima veoma lošu sezonu

Leganes dočekuje Burgos u utakmici španske Segunde, u koju rivali ulaze sa potpuno različitih pozicija na tabeli.

Alejandro Matias / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u zoni ispadanja, na 18. mestu sa 12 bodova iz 13 kola, dok gosti zauzimaju treću poziciju sa 24 boda.

Leganes ima veoma lošu sezonu, a pobeda u poslednjoj kup utakmici prekinula je niz od tri poraza i jednog remija.

Burgos je u znatno boljem raspoloženju. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležio je četiri pobede i remi. Gosti igraju ofanzivno, ali takav pristup ostavlja prostor protivnicima, što bi Leganes mogao da iskoristi pred svojim navijačima.

Dodatni argument za golove na obe strane predstavljaju prethodni međusobni susreti. Ova dva tima odigrala su dve utakmice i obe su završene pobedama Burgosa rezultatom 2:1. S obzirom na ofanzivni učinak gostiju i propuste u odbranama oba tima, vredi pokušati sa opkladom da će obe ekipe postići bar po jedan gol.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,84)