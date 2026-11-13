Tip fudbal

Pobeda u Kupu ne znači i izlaz iz krize: Leganes ima veoma lošu sezonu

О. М.

13. 11. 2026. u 10:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Leganes dočekuje Burgos u utakmici španske Segunde, u koju rivali ulaze sa potpuno različitih pozicija na tabeli.

Победа у Купу не значи и излаз из кризе: Леганес има веома лошу сезону

Alejandro Matias / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u zoni ispadanja, na 18. mestu sa 12 bodova iz 13 kola, dok gosti zauzimaju treću poziciju sa 24 boda.

Leganes ima veoma lošu sezonu, a pobeda u poslednjoj kup utakmici prekinula je niz od tri poraza i jednog remija. 

Burgos je u znatno boljem raspoloženju. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležio je četiri pobede i remi. Gosti igraju ofanzivno, ali takav pristup ostavlja prostor protivnicima, što bi Leganes mogao da iskoristi pred svojim navijačima.

Dodatni argument za golove na obe strane predstavljaju prethodni međusobni susreti. Ova dva tima odigrala su dve utakmice i obe su završene pobedama Burgosa rezultatom 2:1. S obzirom na ofanzivni učinak gostiju i propuste u odbranama oba tima, vredi pokušati sa opkladom da će obe ekipe postići bar po jedan gol.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,84)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA