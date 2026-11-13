Juče je lagano došlo! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

ŠTA je tačno uzrok? Majkrosoft kaže da nije reč o sajber napadu, već o problemu u sopstvenoj infrastrukturi – tačnije o "povećanom opterećenju" u više regiona. Kako su pojasnili, problem nije nastao zbog previše korisnika, nego zato što je određeni broj servera neočekivano prestao da radi, pa su preostali serveri postali preopterećeni i jednostavno nisu mogli da obrade sve zahteve.