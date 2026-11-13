Tip fudbal

Juče je lagano došlo! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

13. 11. 2026. u 09:45

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Јуче је лагано дошло! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

17.00 Gabon - Lesoto 1 (1.23)

17.00 Dubočica - Proleter 023 |1+&2+ (1.55)

20.00 Portoriko - Dominika 3+ (1.28)

Kvota: 2.44

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