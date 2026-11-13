Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE! Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

13. 11. 2026. u 09:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ! Голеаде у првом полувремену

Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia

Petak

15.45 Katar - Australija |2+ (3.15)

18.30 Danska U21 - Holandija |2+ (2.65)

Kvota: 8.35

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA