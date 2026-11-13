ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE! Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Petak
15.45 Katar - Australija |2+ (3.15)
18.30 Danska U21 - Holandija |2+ (2.65)
Kvota: 8.35
Preporučujemo
Vreme je da i Kraljevi remija izgube
13. 11. 2026. u 09:03
Naši predlozi: "Tip" - tiket za petak
13. 11. 2026. u 07:49
TIP DANA JE JUČE PROŠAO: Danas vam predlažemo zanimljiv duel iz Belgije
13. 11. 2026. u 06:18
BIĆE GOLOVA: Rendžersi se još opravljaju od "sedmice", Krusejdersi od duple "petice"
13. 11. 2026. u 09:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)