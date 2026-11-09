JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i tenisa.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
17.00 Iberija 1999 - Gagra 1 (1.48)
18.00 Kolubara - Tamiš 1 (1.33)
21.00 Arina Sabalenka - Karolina Muhova 1 (1.47)
Kvota: 2.89
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