Barselona preživela pakao u Madridu, pa preko Fermina srušila Atletiko!

Katalonci nose sva tri voda na Kamp Nou.

FOTO: AP Photo/Jose Breton

Fudbaleri Barselone savladali su Atletiko Madrid na gostovanju rezultatom 2:1 u derbiju 12. kola La Lige i tako povećali prednost na vrhu tabele na tri boda u odnosu na Real Madrid.

Katalonci će reprezentativnu pauzu dočekati kao lideri, dok Madriđani ostaju treći sa pet bodova manje.

Junak trijumfa bio je Fermin Lopez, dvostruki strelac za goste. Atletiko je bolje otvorio utakmicu i poveo već u 10. minutu, kada je posle centaršuta Hulijana Alvareza Đulijano Simeone savladao Đoana Garsiju.

Domaćin je imao prilike da uveća prednost, ali je Barselona kaznila promašaje u završnici prvog poluvremena. Fermin je iskoristio grešku Pubila i doneo izjednačenje.

Potpuni preokret usledio je u 66. minutu.

Lamin Jamal je asistirao Ferminu, koji je drugim pogotkom na utakmici postavio konačnih 2:1. Katalonci su do kraja sačuvali prednost i upisali važna tri boda.

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