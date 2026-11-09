Svet

MINISTRI G7 SASTAJU SE U PARIZU: Stiže i Marko Rubio

Б. Р.

09. 11. 2026. u 09:24

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MINISTRI spoljnih poslova zemalja članica G7 sastaće se danas i sutra u Parizu, a učešće na samitu potvrdio je i američki državni sekretar Marko Rubio, saopštilo je francusko Ministarstvo spoljnih poslova.

МИНИСТРИ Г7 САСТАЈУ СЕ У ПАРИЗУ: Стиже и Марко Рубио

Sergi Reboredo / VWPics / Profimedia

Na dvodnevnom samitu učestvovaće ministri spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful, Ed Miliband iz Velike Britanije, Anita Anand iz Kanade, Žan-Noel Baro iz Francuske, Antonio Tajani iz Italije i Tošimicu Motegi iz Japana, prenosi "Figaro". 

Sastanak će se održati u Ke d'Orseju, sedištu francuskog Ministarstva spoljnih poslova, u prestižnom Salonu de l'Orlož, koji je poslužio kao mesto za potpisivanje brojnih međunarodnih ugovora.

Kao i na samitu G7 u martu, Bliski istok će ponovo biti centralno pitanje, sa posebnim fokusom na pomorsku bezbednost, Ormuski moreuz i energetske izazove, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će evropski lideri G7 posebno nastojati da procene uticaj srednjoročnih izbora na podršku Sjedinjenih Američkih Država Kijevu, politiku prema Rusiji i debatu o evropskoj strateškoj autonomiji, kao i da osiguraju svoje prisustvo na budućim pregovorima o postizanju mira u Ukrajini. 

Kako bi proširila obim osnovne grupe G7, Francuska je pozvala i ministre spoljnih poslova Brazila, Južne Koreje, Egipta, Saudijske Arabije i Ukrajine. 

Uz samit G7 o Ukrajini, francusko Ministarstvo ekonomije i finansija biće danas domaćin i donatorskoj konferenciji za podršku rehabilitaciji zaštitnog rezervoara nuklearne elektrane u Černobilju. 

Istovremeno, u Marseju, na jugu Francuske, danas će zvanično biti pokrenuta mreža od 14 međunarodnih luka koje su posvećene borbi protiv trgovine drogom. 

(Tanjug)

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