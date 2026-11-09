MINISTRI G7 SASTAJU SE U PARIZU: Stiže i Marko Rubio
MINISTRI spoljnih poslova zemalja članica G7 sastaće se danas i sutra u Parizu, a učešće na samitu potvrdio je i američki državni sekretar Marko Rubio, saopštilo je francusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Na dvodnevnom samitu učestvovaće ministri spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful, Ed Miliband iz Velike Britanije, Anita Anand iz Kanade, Žan-Noel Baro iz Francuske, Antonio Tajani iz Italije i Tošimicu Motegi iz Japana, prenosi "Figaro".
Sastanak će se održati u Ke d'Orseju, sedištu francuskog Ministarstva spoljnih poslova, u prestižnom Salonu de l'Orlož, koji je poslužio kao mesto za potpisivanje brojnih međunarodnih ugovora.
Kao i na samitu G7 u martu, Bliski istok će ponovo biti centralno pitanje, sa posebnim fokusom na pomorsku bezbednost, Ormuski moreuz i energetske izazove, navodi se u saopštenju.
Očekuje se da će evropski lideri G7 posebno nastojati da procene uticaj srednjoročnih izbora na podršku Sjedinjenih Američkih Država Kijevu, politiku prema Rusiji i debatu o evropskoj strateškoj autonomiji, kao i da osiguraju svoje prisustvo na budućim pregovorima o postizanju mira u Ukrajini.
Kako bi proširila obim osnovne grupe G7, Francuska je pozvala i ministre spoljnih poslova Brazila, Južne Koreje, Egipta, Saudijske Arabije i Ukrajine.
Uz samit G7 o Ukrajini, francusko Ministarstvo ekonomije i finansija biće danas domaćin i donatorskoj konferenciji za podršku rehabilitaciji zaštitnog rezervoara nuklearne elektrane u Černobilju.
Istovremeno, u Marseju, na jugu Francuske, danas će zvanično biti pokrenuta mreža od 14 međunarodnih luka koje su posvećene borbi protiv trgovine drogom.
(Tanjug)
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