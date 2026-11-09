TRAMP ZATRESAO REPUBLIKANCE: Vens i Rubio ne mogu da računaju na njega, nasledniku ne garantuje podršku

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Republikanska stranka izgubila više od 40 mesta u Predstavničkom domu i najmanje sedam mesta u Senatu zato što se biračima "nije dopao rat" sa Iranom niti vrtoglavi rast cena gasa koji je on izazvao, kao i da će na narednim predsedničkim izborima možda podržati kandidata republikanaca, a možda i neće.

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Tramp je u emisiji "60 minuta" za televiziju CBS rekao da veruje da je glavni razlog za poraz republikanaca na srednjoročnim izborima koji su održani 3. novembra to što on "nije bio na glasačkom listiću" i sugerisao je da je njegovo učešće u predizbornoj kampanji republikanaca "približilo mnogo ljudi" glasanju za tu stranku.

On je na predizbornom skupu, dan pre srednjoročnih izbora, često pozivao svoje pristalice da zamišljaju da je on na glasačkom listiću.

- Mislim da nisu glasali, zaista. Mislim da nisu glasali. Mislim da im se u nekim slučajevima nisu sviđali kandidati. A to je, znate, njihovo pravo - rekao je Tramp.

Tramp je rekao da će "verovatno", ali "ne nužno", podržati naslednika, odnosno kandidata republikanca na narednim predsedničkim izborima 2028. godine, za koje se razmatraju aktuelni potpredsednik Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio.

On je naveo da osim Rubija i Vensa, koji su potencijalni kandidati republikanaca za naredne predsedničke izbore, "postoje i neki senatori koji su odlični".

- Možda ću se uključiti, a možda i neću. Ne znam. Možda je bolje da se ne uključujem. Mislim da bi to igralo veliku ulogu ako bih se uključio, jer je moj kapacitet podrške bio veoma jak - rekao je Tramp.

Najavio je da planira da nastavi da koristi svoje pravo da donese odluku o pomilovanjima pre nego što napusti funkciju.

- Ne želim da dobri ljudi koji služe ovoj zemlji i obavljaju sjajan posao provedu ostatak života, kao što sam ja morao četiri godine, braneći se od radikalnih levičarskih ludaka, od ljudi koji su bili veoma gadni i podli. Nameravam da izdam ogroman broj pomilovanja - kazao je Tramp.

On je kazao da ne očekuje da će pokušati pravno neproveren manevar samopomilovanja, ali da "to svakako nije nerazumno".

Na pitanje o pomilovanjima koje je ranije dao učesnicima nereda 6. januara 2021. godine, koji su ispred Kapitola napali policajce, Tramp je rekao da je to uradio iako je "bilo nekih koji su bili grubi", zato što su "bili grubi i prema njima".

Govoreći o ekonomiji u Sjedinjenim Američkim Državama i izveštaju o zaposlenosti koji je objavljen neposredno pre intervjua, a koji je bio bolji nego što se očekivalo, Tramp je rekao da su "brojke fenomenalne" i da je ekonomski učinak njegove administracije bio "fenomenalan".

- Donosimo brojke koje nikada ranije nisu bile omogućene - rekao je Tramp, govoreći o penzionom fondu 401(k), koji sponzorišu poslodavci, a za koji je rekao da je "na svom istorijskom maksimumu, i to za mnogo više".

Prema njegovim rečima, o ekonomskom boljitku koji je obezbedila njegova administracija nije se dovoljno govorilo u javnosti, ali će Amerikanci "to primetiti u naredna dva, tri, četiri meseca".

Na pitanje da li će otpustiti nekoga nakon poraza republikanaca na srednjoročnim izborima, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Očekujem, da. Malo. Volim svoj kabinet, možda ću napraviti nekoliko promena - zaključio je Tramp.

(Tanjug)

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