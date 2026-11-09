Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

09. 11. 2026. u 07:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

ANDREW YATES / AFP / Profimedia

Ponedeljak

16.00 Napredak - Bor 1 (1.55)
17.00 Liptovski Mikulas - MFK |1+&2+ (1.24)
20.00 Midlzbro U21 - Derbi U21 UG 3+ (1.28)

Ukupna kvota: 2.46

Napredak dočekuje Bor koji je u velikim problemima, kvota na keca pada i trebalo bi je odigrati što pre.

Pored toga dodajemo dva meča sa golovima, po jedan iz druge Slovačke i razvojne Engleske lige, stavljamo ih kako bi povećali kvotu i verujemo u prolazak za početak još jedne naporne radne nedelje.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Brak im je - smrtna presuda: Ova 3 znaka Zodijaka ne žele da se obavežu

Brak im je - smrtna presuda: Ova 3 znaka Zodijaka ne žele da se obavežu