LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
16.00 Napredak - Bor 1 (1.55)
17.00 Liptovski Mikulas - MFK |1+&2+ (1.24)
20.00 Midlzbro U21 - Derbi U21 UG 3+ (1.28)
Ukupna kvota: 2.46
Napredak dočekuje Bor koji je u velikim problemima, kvota na keca pada i trebalo bi je odigrati što pre.
Pored toga dodajemo dva meča sa golovima, po jedan iz druge Slovačke i razvojne Engleske lige, stavljamo ih kako bi povećali kvotu i verujemo u prolazak za početak još jedne naporne radne nedelje.
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