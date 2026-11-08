"Siguran sam da ćemo pobediti mnogo utakmica": Albert Rijera u transu nakon pobede Zvezde u Novom Sadu (VIDEO)
ŠPANAC je bio mnogo radostan posle pobede Zvezde u Novom Sadu.
Rijera je objasnio i zbog čega je bio posebno raspoložen posle utakmice, ali je istovremeno poslao poruku da ga ne zanimaju spoljašnji pritisci i očekivanja.
- Želim prvo da se izvinim vašem kolegi, možda sam bio previše direktan kada sam rekao da smo bili bolji u svemu. Ali to je realnost, to ne govorim ja, već statistika. Da li sam srećniji nego inače? Reći ću vam nešto. Već sam rekao da imam drugu najbolju profesiju na svetu. Prva je fudbaler, a ja sam imao priliku da igram. Sada imam mogućnost da vodim igrače i uživam u tome. Moja profesija je jednostavna, u svemu što radim želim da uživam. Ne slušam kada mi neko kaže da moram da uradim ovo ili da stavim određenog igrača. Radim na svoj način, onako kako ja želim. Ako ne pobeđujemo, podići ću ruku i reći da je moja odgovornost, jer ona je u svakom slučaju moja, bez obzira na to da li pobeđujemo ili ne – objasnio je španski stručnjak.
Posebno se osvrnuo na kritike koje su, kako kaže, sastavni deo fudbala u Srbiji.
- Ovde u ovoj zemlji uvek kritikujete trenera. Ovako ili onako, svejedno je. Ako ne osvojimo Ligu šampiona u ovoj zemlji, trener će svakako biti kritikovan. Tako da nisam fokusiran na to. Ono na šta sam fokusiran jeste da moji igrači i moj tim igraju kao danas. Siguran sam da ćemo tako pobediti mnogo utakmica. Srećan sam svakog božjeg dana, jer imam fantastičnu profesiju – poručio je Rijera.
Zbog ovih reči ne čudi zašto je nekadaši fudbaler Liverpula slavio pobedu protiv Vojvodine (1:0) kao da je osvojio neko veliko takmičenje.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Humska zavijena u crno! Umro Dževad Prekazi!
08. 11. 2026. u 21:03
Skandal u Superligi Srbije: Ljajiću puk'o film! Kapiten Pazaraca ošamario igrača! (VIDEO)
08. 11. 2026. u 15:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)