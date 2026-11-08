"Siguran sam da ćemo pobediti mnogo utakmica": Albert Rijera u transu nakon pobede Zvezde u Novom Sadu (VIDEO)

ŠPANAC je bio mnogo radostan posle pobede Zvezde u Novom Sadu.

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Rijera je objasnio i zbog čega je bio posebno raspoložen posle utakmice, ali je istovremeno poslao poruku da ga ne zanimaju spoljašnji pritisci i očekivanja.

- Želim prvo da se izvinim vašem kolegi, možda sam bio previše direktan kada sam rekao da smo bili bolji u svemu. Ali to je realnost, to ne govorim ja, već statistika. Da li sam srećniji nego inače? Reći ću vam nešto. Već sam rekao da imam drugu najbolju profesiju na svetu. Prva je fudbaler, a ja sam imao priliku da igram. Sada imam mogućnost da vodim igrače i uživam u tome. Moja profesija je jednostavna, u svemu što radim želim da uživam. Ne slušam kada mi neko kaže da moram da uradim ovo ili da stavim određenog igrača. Radim na svoj način, onako kako ja želim. Ako ne pobeđujemo, podići ću ruku i reći da je moja odgovornost, jer ona je u svakom slučaju moja, bez obzira na to da li pobeđujemo ili ne – objasnio je španski stručnjak.

Posebno se osvrnuo na kritike koje su, kako kaže, sastavni deo fudbala u Srbiji.

- Ovde u ovoj zemlji uvek kritikujete trenera. Ovako ili onako, svejedno je. Ako ne osvojimo Ligu šampiona u ovoj zemlji, trener će svakako biti kritikovan. Tako da nisam fokusiran na to. Ono na šta sam fokusiran jeste da moji igrači i moj tim igraju kao danas. Siguran sam da ćemo tako pobediti mnogo utakmica. Srećan sam svakog božjeg dana, jer imam fantastičnu profesiju – poručio je Rijera.

Zbog ovih reči ne čudi zašto je nekadaši fudbaler Liverpula slavio pobedu protiv Vojvodine (1:0) kao da je osvojio neko veliko takmičenje.

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