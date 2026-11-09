Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

09. 11. 2026. u 09:00

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Javor - TSC GG (1.65)
18.00 Hapoel Kfar Saba - Makabi Bnei Rajna GG (1.58)
20.30 Plimut parkvej - Berkamsted GG (1.55)

Ukupna kvota: 4.04

 

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