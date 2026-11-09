RUSIJA ISKLJUČUJE ZAPAD IZ SVOJE ORBITE: Šojgu otkrio moć satelitskog sistema „Rasvet“!
SATELITSKI sistem „Rasvet“ kompanije „Biro 1440“ u potpunosti je zaštićen od fizičkih, političkih i ekonomskih uticaja, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.
- Vertikalna integracija i proizvodnja svih komponenti sistema ‘Rasvet’ u zemlji obezbeđuju njegovu zaštitu od spoljnih fizičkih i ekonomskih uticaja, kao i od političkih, što je izuzetno važno - rekao je Šojgu na 14. godišnjem sastanku sekretara saveta bezbednosti država članica Zajednice nezavisnih država (ZND).
- Očekujemo vaše delegacije u Moskvi, gde ćemo vam predstaviti sistem ‘Rasvet’ - poručio je Šojgu.
Vojna infrastruktura NATO-a na istoku
Sekretar Saveta bezbednosti Rusije je istakao da da se militarizacija Evrope nastavlja.
- Militarizacija Evrope se nastavlja, vojni rashodi rastu, a na vežbama se otvoreno uvežbavaju ofanzive u pravcu istoka - rekao je Šojgu.
On je naveo da se u Poljskoj i baltičkim zemljama planski modernizuje i proširuje vojna infrastruktura NATO-a.
- Teritorije Rusije i Belorusije neprekidno se izviđaju tehničkim sredstvima, a u pograničnim područjima redovno se izvode provokacije - rekao je Šojgu.
Od izbornog mešanja do informacionih ratova
Pored toga, Zapad nastavlja da pokušava da zakomplikuje situaciju širom sveta, ali njegovi destruktivni potezi ne daju rezultate svuda.
- Zapadne zemlje i dalje pribegavaju svom omiljenom metodu postkolonijalnog upravljanja: mešanju u političke i izborne procese, uvođenju nezakonitih ograničenja, raspirivanju razdora, vođenju informacionih ratova i korišćenju verskog faktora. Time dodatno usložnjavaju situaciju u različitim delovima sveta - objasnio je Šojgu.
Prema njegovim rečima, takvi potezi ne daju rezultate u državama „u kojima vlasti na prvo mesto stavljaju interese svog naroda, očuvanje suvereniteta, stabilnosti i duhovnih, kulturnih i istorijskih tradicija“.
- Zemlje globalnog Juga i Istoka imaju sve veću političku i ekonomsku težinu i sve više određuju pravac razvoja međunarodnih odnosa i obrise bezbednosne arhitekture - zaključio je Šojgu.
(Sputnjik)
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