SATELITSKI sistem „Rasvet“ kompanije „Biro 1440“ u potpunosti je zaštićen od fizičkih, političkih i ekonomskih uticaja, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Vertikalna integracija i proizvodnja svih komponenti sistema ‘Rasvet’ u zemlji obezbeđuju njegovu zaštitu od spoljnih fizičkih i ekonomskih uticaja, kao i od političkih, što je izuzetno važno - rekao je Šojgu na 14. godišnjem sastanku sekretara saveta bezbednosti država članica Zajednice nezavisnih država (ZND).

- Očekujemo vaše delegacije u Moskvi, gde ćemo vam predstaviti sistem ‘Rasvet’ - poručio je Šojgu.

Vojna infrastruktura NATO-a na istoku

Sekretar Saveta bezbednosti Rusije je istakao da da se militarizacija Evrope nastavlja.

- Militarizacija Evrope se nastavlja, vojni rashodi rastu, a na vežbama se otvoreno uvežbavaju ofanzive u pravcu istoka - rekao je Šojgu.

On je naveo da se u Poljskoj i baltičkim zemljama planski modernizuje i proširuje vojna infrastruktura NATO-a.

- Teritorije Rusije i Belorusije neprekidno se izviđaju tehničkim sredstvima, a u pograničnim područjima redovno se izvode provokacije - rekao je Šojgu.

Od izbornog mešanja do informacionih ratova

Pored toga, Zapad nastavlja da pokušava da zakomplikuje situaciju širom sveta, ali njegovi destruktivni potezi ne daju rezultate svuda.

- Zapadne zemlje i dalje pribegavaju svom omiljenom metodu postkolonijalnog upravljanja: mešanju u političke i izborne procese, uvođenju nezakonitih ograničenja, raspirivanju razdora, vođenju informacionih ratova i korišćenju verskog faktora. Time dodatno usložnjavaju situaciju u različitim delovima sveta - objasnio je Šojgu.

Prema njegovim rečima, takvi potezi ne daju rezultate u državama „u kojima vlasti na prvo mesto stavljaju interese svog naroda, očuvanje suvereniteta, stabilnosti i duhovnih, kulturnih i istorijskih tradicija“.

- Zemlje globalnog Juga i Istoka imaju sve veću političku i ekonomsku težinu i sve više određuju pravac razvoja međunarodnih odnosa i obrise bezbednosne arhitekture - zaključio je Šojgu.

(Sputnjik)

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