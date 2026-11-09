POLARNI FRONT IDE KA SRBIJI! Sledi nam temperaturni šok, meteorolog najavio i snežne padavine
U SRBIJI danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Posle podne na zapadu i severu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Vetar pretežno slab, južni i istočni. Najniža temperatura od jedan do šest, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Od utorka (10.11.) uz povremenu kišu i toplije uz porast temperature, u četvrtak i petak i osetno toplije. U petak (13.11.) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar, a za vikend (14. i 15.11.) prolazno naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac uz pad temperature - navodi RHMZ.
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavio je na svom Fejsbuk profilu da u petak popodne stiže polarni front i jače zahlađenje.
- Reč "jače" koristim zato što će Srbija pre dolaska polarnog fronta biti pod uticajem veoma toplog vazduha iz oblasti Sredozemlja i severne Afrike sa maksimalnim temperaturama između 20 i 25 stepeni. Najtopije će biti u četvrtak i petak neposredno pre dolaska fronta - napisao je Ristić i dodao:
- Ovo zahlađenje doneće susnežicu i sneg u noći između petka i subote u brdovito-planinskim predelima južnije od Save i Dunava. U subotu 14. novembra osetno hladnije, za oko 15 stepeni, maksimalne temperature biće između pet i deset stepeni.
(Kurir)
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