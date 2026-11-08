ŠEŠELJ O NOVOJ VLASTI: Radoje Zvicer im je glavni šef

Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj je upozorio novu vlast da, ako uvedu sankcije Rusiji, pade njihova vlada do leta.

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Podsetio je na reči komesarke EU za proširenje Marte Kos da EU želi prvenstveno usklađivanje spoljne politike

- Znači, prvo što oni traže, to su sankcije Rusiji. A, ovi neka znaju, ako uvedu sankcije Rusiji, gotovo je - pade njihova vlada do leta - kazao je Šešelj za Informer TV.

Tri glavna kriminalna klana su na strani blokadera i što je interesantno - svi su povezani sa Kavačkim klanom, kaže Šešelj.

- Radoje Zvicer im je glavni šef. Ne bi me iznenadilo da se on javno pojavi u nekom lokalu u Beogradu i da ga niko ne hapsi - izjavio je predsednik SRS.

Dr Vojislav Šešelj: Tri glavna kriminalna klana su na strani blokadera i što je interesantno - svi su povezani sa Kavačkim klanom. Radoje Zvicer im je glavni šef. Ne bi me iznenadilo da se on javno pojavi u nekom lokalu u Beogradu i da ga niko ne hapsi. TV Informer, emisija "Info jutro", 6. novembar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 8, 2026