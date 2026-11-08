Politika

ŠEŠELJ O NOVOJ VLASTI: Radoje Zvicer im je glavni šef

Novosti online

08. 11. 2026. u 21:33

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Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj je upozorio novu vlast da, ako uvedu sankcije Rusiji, pade njihova vlada do leta.

ШЕШЕЉ О НОВОЈ ВЛАСТИ: Радоје Звицер им је главни шеф

Foto: TV Pink Printksrin

Podsetio je na reči komesarke EU za proširenje Marte Kos da EU želi prvenstveno usklađivanje spoljne politike

- Znači, prvo što oni traže, to su sankcije Rusiji. A, ovi neka znaju, ako uvedu sankcije Rusiji, gotovo je - pade njihova vlada do leta - kazao je Šešelj za Informer TV.

Tri glavna kriminalna klana su na strani blokadera i što je interesantno - svi su povezani sa Kavačkim klanom, kaže Šešelj.

- Radoje Zvicer im je glavni šef. Ne bi me iznenadilo da se on javno pojavi u nekom lokalu u Beogradu i da ga niko ne hapsi - izjavio je predsednik SRS.

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