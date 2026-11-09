Tip fudbal

JUČE SMO SE BRZO NAPLATILI! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

09. 11. 2026. u 08:54

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

16.00 Etar - Montana |2+ (2.25)

20.45 Čelmsford - Ebsflit |2+ (2.35)

Kvota: 5.29

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