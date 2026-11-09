3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Republikanska stranka izgubila više od 40 mesta u Predstavničkom domu i najmanje sedam mesta u Senatu zato što se biračima "nije dopao rat" sa Iranom niti vrtoglavi rast cena gasa koji je on izazvao, kao i da će na narednim predsedničkim izborima možda podržati kandidata republikanaca, a možda i neće.