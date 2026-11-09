Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

09. 11. 2026. u 08:21

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

13.30 CSKA Sofija || - Rilski sportist UG 3+ (1.88)
18.00 Javor - TSC UG 3+ (1.78)
21.30 Tekniko U. - Manta UG 3+ (1.95)

 Ukupna kvota: 6.53

 

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